ESENYURT'TA PATLAMA OLAN DAİRE İÇERİDEN GÖRÜNTÜLENDİ
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› ESENYURT'TA PATLAMA OLAN DAİRE İÇERİDEN GÖRÜNTÜLENDİ - Haberler
Esenyurt, Güncel

ESENYURT'TA PATLAMA OLAN DAİRE İÇERİDEN GÖRÜNTÜLENDİ

Esenyurt'ta doğalgaz patlamasının yaşandığı daire içeriden görüntülendi.

08.04.2020 13:41 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:41
ESENYURT'TA PATLAMA OLAN DAİRE İÇERİDEN GÖRÜNTÜLENDİ

Esenyurt'ta doğalgaz patlamasının yaşandığı daire içeriden görüntülendi. Savaş alanına dönen daire duvarlar yıkıldı ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde bulunan bir sitede dün bir patlama meydana geldi. Sitedeki 10 katlı binanın 2'inci katında bulunan dairede meydana gelen patlamada binada bulunan çok sayıda daire ve çevredeki binalarda hasar meydana geldi.İstanbul Valiliği'nden patlama ile ilgili, "Saat 16.15'de itfaiyeden alınan bilgilere göre; Esenyurt İlçemiz Piri Reis Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'ndeki bir binanın doğalgaz tesisatında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir.  Olay yerine güvenlik, İGDAŞ, itfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiş, alınan ilk bilgilere göre olayda yaralanan 3 kişi, ambulans ile çevredeki hastanelere nakledilmiştir.  Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz." açıklaması yapıldı.

Doğalgaz patlamanın yaşandığı ikinci kattaki dairenin içindeki son durum görüntülendi. Patlamanın şiddetiyle daire savaş alanına dönerken patlama sonrası dairenin duvarları yıkıldı ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Öte yandan binada 33 dairede hasar tespit edildi. Patlama nedeniyle sitede çevresindeki binalarda milyonlarca liralık hasar meydana geldi.Patlamanın ardından yaşanan gelişmeleri anlatan site yönetiminden Metin Aksoy, "Kolluk kuvvetleri ve itfaiye ile yapılan tetkiklere göre raporu almadan bir şey söylemek istemiyoruz. İlgili kaynakları doğalgaz patlaması şeklinde ifadeleri söz konusu. Tamamen onlardan gelecek rapora göre bizim bir söz söyleme hakkımız olacaktır. Şu anda bulunduğumuz patlamanın olduğu blokta elektrik, su, doğalgaz ana hattı hasar gördüğü için tespit çalışmalarımız devam ediyor. Diğer blokta elektrik mevcut, gün içinde su ve doğalgazı o katlara vermeye çalışıyoruz. Hepimize geçmiş olsun, bundan sonraki süreçte inşallah böyle bir olayla karşılaşmayız" dedi.

Görüntü dökümü: ---------------------Patlama yaşanan daireden görüntü-Yıkılan duvarlar-Dairedeki eşyalardan görüntü-Metin Aksoy röp-ARŞİV -Patlama anı

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgına en hazırlıklı ülkelerden biriyiz Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgına en hazırlıklı ülkelerden biriyiz
Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi Haberler
Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi
Kayıp büyükbaş hayvan, gazetecilere ait drone ile bulundu Haberler
Kayıp büyükbaş hayvan, gazetecilere ait drone ile bulundu
Esenyurt'ta yaşanan patlamanın korkunç tablosu bugün ortaya çıktı Haberler
Esenyurt'ta yaşanan patlamanın korkunç tablosu bugün ortaya çıktı
Bakanlık'tan salgınla mücadele için çok önemli genelge Haberler
Bakanlık'tan salgınla mücadele için çok önemli genelge
Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı Haberler
Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı
İslamiyet'i araştıran karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma sırasında Müslüman oldu
İslamiyet'i araştıran karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma sırasında Müslüman oldu
Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık hayali Akkuyu Nükleer Güç Santrali hızla yükseliyor
Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık hayali Akkuyu Nükleer Güç Santrali hızla yükseliyor
Soyduğu marketin güvenlik kamerası kayıtlarını da çalan hırsız, yakalanmaktan kurtulamadı
Soyduğu marketin güvenlik kamerası kayıtlarını da çalan hırsız, yakalanmaktan kurtulamadı
Freni arızalanan pikap, kontrol noktasında sürücülerin ateşini ölçen sağlık görevlisine çarptı
Freni arızalanan pikap, kontrol noktasında sürücülerin ateşini ölçen sağlık görevlisine çarptı
Son dakika: DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Endişeliyiz
Son dakika: DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Endişeliyiz
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'den gelen son görüntüler duygulandırdı
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'den gelen son görüntüler duygulandırdı
Son dakika: Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
Son dakika: Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
İspanya'da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını paylaştı
İspanya'da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını...
Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi
Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi
Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Tanınmamak için çarşaf giyip baston kullanan kadınlar, çalıştıkları evi soydu
Tanınmamak için çarşaf giyip baston kullanan kadınlar, çalıştıkları evi soydu
Uzmanlar, henüz korona vakasının açıklanmadığı Türkmenistan için endişeli: Gerçeği saklıyor olabilirler
Uzmanlar, henüz korona vakasının açıklanmadığı Türkmenistan için endişeli: Gerçeği saklıyor olabilirler
Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı
Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek
Ünlü Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti
Ünlü Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti
Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı?
Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı?
Hırsızlar, insanları enfekte etmemek için toplu taşıma kullanmayan doktorun motosikletini çaldı
Hırsızlar, insanları enfekte etmemek için toplu taşıma kullanmayan doktorun motosikletini çaldı
Terazi Dolunayı ne zaman? Terazi Dolunayı 2020 - Terazi Dolunayı burçlara etkileri
Terazi Dolunayı ne zaman? Terazi Dolunayı 2020 - Terazi Dolunayı burçlara etkileri
Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın
Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın
Uzmanlar uyardı: Yıkanabilir siyah maskeler virüsü önlemiyor
Uzmanlar uyardı: Yıkanabilir siyah maskeler virüsü önlemiyor
Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi
Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi
Başörtülü fizyetrapist, egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştırdı
Başörtülü fizyetrapist, egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştırdı
'Evde hırsız var' diye bağıran adam balkondan aşağıya atladı
''Evde hırsız var'' diye bağıran adam balkondan aşağıya atladı
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, koronavirüs krizi nedeniyle yan kuruluşu Germanwings Havayolu'nu kapattı
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, koronavirüs krizi nedeniyle yan kuruluşu Germanwings Havayolu'nu kapattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Boris Johnson Fahrettin Koca Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Levent Dörter İbrahim Tatlıses Recep Tayyip Erdoğan
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Bülent Uygun Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Polis Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: ESENYURT'TA PATLAMA OLAN DAİRE İÇERİDEN GÖRÜNTÜLENDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 14:44:00. #1.15#
title