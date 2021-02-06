Esenyurt'ta, pastane sahibini oyalayarak paraları böyle çaldılar
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Esenyurt'ta, pastane sahibini oyalayarak paraları böyle çaldılar

06.02.2021 13:24 | Son Güncelleme: 06.02.2021 13:32
Esenyurt'ta, pastane sahibini oyalayarak paraları böyle çaldılar

ESENYURT'ta, pastaneye giren iki kişi dükkan sahibini oyalayarak, kasadan para çaldı.

ESENYURT'ta, pastaneye giren iki kişi dükkan sahibini oyalayarak, kasadan para çaldı. O anlar, dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 27 Ocak Çarşamba akşamı saat 20.00 sıralarında Esenyurt'taki bir pastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkana gelen 2 şüpheliden biri, müşteriymiş gibi pastane sahibine sorular sormaya başladı. O sırada şüphelilerden diğeri kasanın bulunduğu tezgaha yaklaşarak ayakkabısını bağlıyor gibi yapmaya başladı. Pastane sahibinin arkasını döndüğünü gören tezgah önündeki şüpheli, durumdan faydalanarak kasaya elini sokup, içindeki paraları almaya başladı. 2 şüphelinin pastaneden ayrılmasının ardından, kasada paraların azaldığını fark eden pastane sahibi durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi çalışması yapıp, güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Şüphelilerin, kimliklerini tespit eden Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Avcılar yaşadıklarını belirledi. 2 hırsızı da yakalayan ekipler, ifadelerini almak için polis merkezine götürdü. İşlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Ayrıca hırsızların, daha önce de sadaka kutusu çalma gibi olaylara karıştığı öğrenildi. Pastanede yaşanan hırsızlık anları, dükkanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. 


Esenyurt'ta, pastane sahibini oyalayarak paraları böyle çaldılar
Esenyurt'ta, pastane sahibini oyalayarak paraları böyle çaldılar
Esenyurt'ta, pastane sahibini oyalayarak paraları böyle çaldılar
Esenyurt'ta, pastane sahibini oyalayarak paraları böyle çaldılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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