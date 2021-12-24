ESENYURT'TA PARKTA KADIN CİNAYETİ: 15 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ESENYURT'TA PARKTA KADIN CİNAYETİ: 15 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta Meryem Yılmaz parkta yürürken kimliği belirsiz kişi tarafından 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta Meryem Yılmaz parkta yürürken kimliği belirsiz kişi tarafından 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Esenyurt İstiklal Mahallesi Kadir Topbaş Parkı'nda meydana geldi. İddialara göre, parkta yürüyen 31 yaşındaki Meryem Yılmaz kimliği belirsiz erkek tarafından 15 yerinden bıçaklandı. Yılmaz kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçarak izini kaybettirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Olay anında parkta olan mahalle sakini, "Biz parkta yürüyorduk. Buraya yakın değildik ancak parktaydık. Duyduk ki, kadın bıçaklanmış. 15 yerinden bıçaklanmış kadın, duyduğum kadarıyla hayatını kaybetti." dedi.

- İstanbul
ESENYURT'TA PARKTA KADIN CİNAYETİ: 15 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ (2)

ESENYURT'TA PARKTA KADIN CİNAYETİ: 15 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ (2)

ESENYURT'TA PARKTA KADIN CİNAYETİ: 15 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ (2)

Son dakika haberi! Beyoğlu'nda değnekçi operasyonu

Son dakika haberi! Beyoğlu'nda değnekçi operasyonu

 İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE 6 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ: MAHSUR KALANLARI İTFAİYE, MERDİVENLE KURTARDI

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE 6 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ: MAHSUR KALANLARI İTFAİYE, MERDİVENLE KURTARDI

 Dini nikahlı eşini demir sopayla darbedip, bıçakla yaraladı

Dini nikahlı eşini demir sopayla darbedip, bıçakla yaraladı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title