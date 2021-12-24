ESENYURT'TA PARKTA KADIN CİNAYETİ: 15 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ (2)

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta Meryem Yılmaz parkta yürürken kimliği belirsiz kişi tarafından 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay anında parkta olan mahalle sakini, "Biz parkta yürüyorduk. Buraya yakın değildik ancak parktaydık. Duyduk ki, kadın bıçaklanmış. 15 yerinden bıçaklanmış kadın, duyduğum kadarıyla hayatını kaybetti." dedi.