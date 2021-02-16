Esenyurt'ta park yeri kavgası: 2 yaralı

Esenyurt'ta iki grup arasında araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre 14 Şubat akşamı Pınar Mahallesi 1246. Sokak üzerinde esnaflık yapan Turgay Y. ile Güntay Y, bir grup ile araç parkı yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyerek taşlı, sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis, Turgay Y'nin kavga esnasında havaya ateş açtığı silahına el koyarken, olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş