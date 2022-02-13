Esenyurt'ta park halindeyken yanan taksi kullanılamaz hale geldi

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta park halindeki takside çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde park halinde olan 34 TGM 97 plakalı takside henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.