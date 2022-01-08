Esenyurt'ta park halindeki tırdan lastiklerin çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı - Haberler
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Esenyurt'ta park halindeki tırdan lastiklerin çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Esenyurt'ta park halindeki tırdan lastiklerin çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı
AA / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta park halindeki tırın dorsesinden lastik çalan şüpheliler güvenlik kameralarınca kaydedildi.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta park halindeki tırın dorsesinden lastik çalan şüpheliler güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Akçaburgaz Mahallesi'nde park halindeki tırın yanına kamyonetle yaklaşan şüpheliler, dorsenin kapısını açarak içerideki lastikleri araca yükledi. Şüpheliler daha sonra olay yerinden kamyonetle kaçtı.

Tırı kontrol ederken durumu fark eden sürücü, yaşanan hırsızlığı polise bildirdi.

Polis ekiplerinin şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.

Bu arada tırın dorsesinden lastik çalınması anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

AA / Abdülkerim Güzel - Son Dakika Haberleri

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