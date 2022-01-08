ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta park halindeki tırdan lastik çalan şüpheliler güvenlik kameralarınca kaydedildi

Akçaburgaz Mahallesi'nde park halindeki tırın yanına yaklaşan kamyonetteki şüpheliler daha sonra tırın dorsesindeki lastikleri çaldıktan sonra kaçtı

TIR'ı kontrol eden şoför, yaşanan hırsızlığı görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameralarınca kaydedildi