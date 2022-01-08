Esenyurt'ta park halindeki tırdan lastik çalan şüpheliler güvenlik kameralarınca kaydedildi - Haberler
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Esenyurt'ta park halindeki tırdan lastik çalan şüpheliler güvenlik kameralarınca kaydedildi

AA - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta park halindeki tırdan lastik çalan şüpheliler güvenlik kameralarınca kaydedildi Akçaburgaz Mahallesi'nde park halindeki tırın yanına yaklaşan kamyonetteki şüpheliler daha sonra tırın dorsesindeki lastikleri çaldıktan sonra kaçtı TIR'ı kontrol eden şoför, yaşanan hırsızlığı...

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta park halindeki tırdan lastik çalan şüpheliler güvenlik kameralarınca kaydedildi

Akçaburgaz Mahallesi'nde park halindeki tırın yanına yaklaşan kamyonetteki şüpheliler daha sonra tırın dorsesindeki lastikleri çaldıktan sonra kaçtı

TIR'ı kontrol eden şoför, yaşanan hırsızlığı görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameralarınca kaydedildi

Esenyurt'ta park halindeki tırdan lastik çalan şüpheliler güvenlik kameralarınca kaydedildi

Esenyurt'ta park halindeki tırdan lastik çalan şüpheliler güvenlik kameralarınca kaydedildi

Esenyurt'ta park halindeki tırdan lastik çalan şüpheliler güvenlik kameralarınca kaydedildi

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AA - Son Dakika Haberleri

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