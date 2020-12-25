Esenyurt'ta park halindeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
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Esenyurt'ta park halindeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

25.12.2020 17:23 | Son Güncelleme: 25.12.2020 17:26
Esenyurt'ta park halindeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Esenyurt'ta, park halindeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Esenyurt'ta, park halindeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, arızalanan 01 L 0614 plakalı tır, sürücüsü tarafından TEM Otoyolu Haramidere mevkisi Başakşehir istikametinde yol kenarına park edildi.

Aynı istikamette seyir halindeki Suat E'nin kullandığı 34 UYE 44 plakalı kamyonet, park halindeki tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışarak yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Başakşehir istikametinde trafik bir süre yoğunlaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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