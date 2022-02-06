Esenyurt'ta park halindeki özel halk otobüsü yandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esenyurt'ta park halindeki özel halk otobüsü yandı

AA, Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
 - Güncelleme:

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde durakta park halindeyken yanan özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Esenyurt ilçesinde durakta park halindeyken yanan özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki durakta Kıraç- Avcılar Metrobüs hattı seferini yapmaya hazırlanan 34 SE 7281 plakalı özel halk otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

İçinde yolcu bulunmayan araç, yangında kullanılamaz hale geldi.

Esenyurt'ta park halindeki özel halk otobüsü yandı

Esenyurt'ta park halindeki özel halk otobüsü yandı

Esenyurt'ta park halindeki özel halk otobüsü yandı

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel

Halk Otobüsü, İstanbul, Esenyurt, Avcılar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title