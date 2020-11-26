Esenyurt'ta park halindeki otomobili kundakladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Esenyurt'ta üç gün önce park halindeki otomobili kundakladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt'ta üç gün önce park halindeki otomobili kundakladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 23 Kasım'da, Mehterçeşme Mahallesi 1878. Sokak'ta park halindeki 34 NJ 7999 plakalı otomobilin ön tarafına yanıcı madde atarak ateşe veren ve ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin Mustafa Y. olduğunu belirledi.

Ekiplerce gözaltına alınan Mustafa Y'nin trafikte kendisini sıkıştırdığını ileri sürdüğü 34 NJ 7999 plakalı aracı takip ettiği, sürücünün park ederek evine gitmesinin ardından otomobilin ön tarafına yanıcı madde attığı iddia edildi.

Şüpheli Mustafa Y., emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan aracın kundaklanma anı, bir binanın güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok