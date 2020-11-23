Esenyurt'ta park halindeki otomobil kundaklandı
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Esenyurt'ta park halindeki otomobil kundaklandı

23.11.2020 15:01 | Son Güncelleme: 23.11.2020 15:16
Esenyurt'ta park halindeki otomobil kundaklandı

Esenyurt'ta park halindeki otomobil kundaklandı.

Esenyurt'ta park halindeki otomobil kundaklandı.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, Mehterçeşme Mahallesi 1878. Sokak'ta park halindeki 34 NJ 7999 plakalı otomobilin ön tarafını ateşe vererek kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalleli de su dökerek yangını söndürmeye yardımcı olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Öte yandan aracın kundaklanma anı, bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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