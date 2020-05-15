ESENYURT'TA PARK HALİNDEKİ ARAÇ CEPHANELİK ÇIKTI ESENYURT'ta uzun süredir park halinde olan bir otomobilin çevresinde çocuklara uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri alarma geçti.

ESENYURT'ta uzun süredir park halinde olan bir otomobilin çevresinde çocuklara uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri alarma geçti. İncelemeye alınan otomobilin bagajından çok sayıda silah çıkarken 6 kişi gözaltına alındı.

Esenyurt, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bir hafta önce yaşanan olayda park halinde bulunan şüpheli bir otomobilin çevresinde çocuklara uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını alan Çocuk Şube polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, 06 YFV 99 plakalı aracın yanına geldi. Yapılan sorgulamada araç plakasının sahte olduğu belirlendi. Otomobilde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 10 şarjör, 1000 mermi, 2 susturucu, otomatik tüfek ve sis bombası ele geçirildi. Şube ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda olayla ilgili olduğu tespit edilen D.Ö ve G.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Avcılar'da tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sonunda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca adreste yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, çok sayıda kredi kartı, cep telefonu ve bilgisayara el konuldu. Polis ekipleri yaptığı çalışmanın devamında 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin sahte bahis şebekesi kurdukları öğrenildi. Şüpheliler alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliden B.G ve C.D çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA