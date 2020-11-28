Esenyurt'ta para transferi hizmeti veren iş yeri soyuldu (2)
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Esenyurt'ta para transferi hizmeti veren iş yeri soyuldu (2)

28.11.2020 13:33 | Son Güncelleme: 28.11.2020 15:40

Esenyurt'ta, para transferi merkezine giren 4 şüpheli, 1 kilogram altın, 10 bin dolar ile çok sayıda elektronik cihazı çalarak kaçtı.

Esenyurt'ta, para transferi merkezine giren 4 şüpheli, 1 kilogram altın, 10 bin dolar ile çok sayıda elektronik cihazı çalarak kaçtı.

Bağlarçeşme Mahallesi 1106 Sokak'taki para transferi hizmeti veren bir iş yerine sabah saatlerinde çalıntı otomobille gelen 4 şüpheli, kepenkleri keserek içeri girdi.

İş yerindeki elektronik cihazlar ile kasadaki 1 kilogram altın ve 10 bin doları alan şüpheliler otomobille kaçtı.

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Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde incelemelerde bulundu. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

Bu arada, şüphelilerin iş yerine gelişleri ve kepenkleri kırmaları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Esenyurt'ta para transferi hizmeti veren iş yeri soyuldu (2)
Esenyurt'ta para transferi hizmeti veren iş yeri soyuldu (2)
Esenyurt'ta para transferi hizmeti veren iş yeri soyuldu (2)
Esenyurt'ta para transferi hizmeti veren iş yeri soyuldu (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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