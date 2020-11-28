Son dakika: Esenyurt'ta para transfer merkezine giren hırsızlar kamerada
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Son dakika: Esenyurt'ta para transfer merkezine giren hırsızlar kamerada

28.11.2020 13:50 | Son Güncelleme: 28.11.2020 14:00

Son dakika haberi... Esenyurt'ta gece saatlerinde bir para transfer merkezine giren hırsızlar, yaklaşık 1 kilo altın ve 10 bin dolar ile kayıplara karıştı.

Esenyurt'ta gece saatlerinde bir para transfer merkezine giren hırsızlar, yaklaşık 1 kilo altın ve 10 bin dolar ile kayıplara karıştı. Hırsızların dükkanın öne geldiği ve hırsızlık sonrası olay yerinden kaçtıkları anlar kameralara yansıdı.

Olay Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi bin 106 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabahın erken saatlerinde çalıntı otomobille iş yerine gelen 4 şüpheli, iş yerinin kepenklerini keserek içeri girdi. Kasayı açmayı başaran hırsızlar 1 kilogram altın, 10 bin dolar ile iş yerindeki elektronik cihazları araçlarına koyarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

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Öte yandan, şüphelilerin iş yerine gelişleri ve kepekleri kırmaları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde hırsızların otomobille iş yerinin önüne geldikleri görülüyor. Kepenkleri keserek içeri giren hırsızların bir süre sonra geldikleri otomobille kaçtıkları görülüyor. - İSTANBUL

Son dakika: Esenyurt'ta para transfer merkezine giren hırsızlar kamerada
Son dakika: Esenyurt'ta para transfer merkezine giren hırsızlar kamerada
Son dakika: Esenyurt'ta para transfer merkezine giren hırsızlar kamerada
Son dakika: Esenyurt'ta para transfer merkezine giren hırsızlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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