Esenyurt'ta Pakistanlı rehinenin kurtarıldığı operasyonda yakalanan iki şüpheli tutuklandı - Haberler
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Esenyurt'ta Pakistanlı rehinenin kurtarıldığı operasyonda yakalanan iki şüpheli tutuklandı

AA / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel
Esenyurt'ta Pakistanlı rehinenin kurtarıldığı operasyonda yakalanan iki şüpheli tutuklandı

Esenyurt'ta rehin alınan Pakistan uyruklu kişi kurtarılırken, gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta rehin alınan Pakistan uyruklu kişi kurtarılırken, gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Eylül'de Balıkyolu Mahallesi'nde M.B.A. isimli Pakistan uyruklu bir kişinin kaçırıldığı ve fidye istendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin yakalamasına ve mağdurun kurtarılmasına yönelik araştırmalarda, Balıkyolu Mahallesi'ndeki bir adreste çok sayıda yabancı uyruklu kişinin yaşadığı tespit edildi.

Ekiplerce 21 Eylül'de yapılan operasyonda, M.B.A.'nın adreste tutulduğu ve ayrıca Pakistan uyruklu 13 kişinin de adreste bulunduğu görüldü.

Belirlenen kişiler muhafaza altına alınırken, suçu gerçekleştirdiği tespit edilen M.T. ve M.R. gözaltına alındı.

Muhafaza altına alınan yabancı uyruklu 13 kişi hakkında sınır dışı işlemleri başlatılırken, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "yağma" suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheliler M.T. ve M.R. tutuklandı.

AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri
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