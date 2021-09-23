ESENYURT'TA OTOMOBİLLE DÜKKANA DALDILAR, TAKSİYE BİNİP KAÇTILAR - Haberler
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ESENYURT'TA OTOMOBİLLE DÜKKANA DALDILAR, TAKSİYE BİNİP KAÇTILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, avize satan dükkana girdi.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - Esenyurt'ta, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, avize satan dükkana girdi. Kaza sonrası araç içindeki 4 kişi taksi ile kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 02.00 sıralarında D-100 Karayolu Esenyurt Haramidere mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki avize satan dükkana girdi. Kazada kimse yaralanmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TAKSİYE BİNİP KAÇTILAR

Kazadan yara almadan kurtulan 4 kişi, araçtan indi. Panik yapan sürücü ve yolcular önce aracın yanına kimseyi yaklaştırmadı. Daha sonra kazayı görüp duran taksiye binen 4 kişi olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri kazaya karışan kişileri arıyor. Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ESENYURT'TA OTOMOBİLLE DÜKKANA DALDILAR, TAKSİYE BİNİP KAÇTILAR

ESENYURT'TA OTOMOBİLLE DÜKKANA DALDILAR, TAKSİYE BİNİP KAÇTILAR

ESENYURT'TA OTOMOBİLLE DÜKKANA DALDILAR, TAKSİYE BİNİP KAÇTILAR

ESENYURT'TA OTOMOBİLLE DÜKKANA DALDILAR, TAKSİYE BİNİP KAÇTILAR
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Haber: ESENYURT'TA OTOMOBİLLE DÜKKANA DALDILAR, TAKSİYE BİNİP KAÇTILAR - Haberler
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