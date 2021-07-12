ESENYURT'TA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI

ESENYURT'TA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDIErol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA) Esenyurt'ta, otomobille çarpışan motosikletli ağır şekilde yaralandı.

ESENYURT'TA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI

Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA) Esenyurt'ta, otomobille çarpışan motosikletli ağır şekilde yaralandı. Kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza, geçen pazartesi Esenkent Mahallesi'nde yaşandı. Dönüş yapmaya çalışan otomobille motosikletli çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosikletli, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan motosikletinin ağır yaralandığı öğrenildi. Kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı