Esenyurt'ta otomobilini yıkamaya çıkan 3 gence ceza
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Esenyurt'ta otomobilini yıkamaya çıkan 3 gence ceza

31.01.2021 16:51 | Son Güncelleme: 31.01.2021 17:07
Esenyurt'ta otomobilini yıkamaya çıkan 3 gence ceza

Esenyurt'ta otomobillerini yıkamak için dışarı çıkan 3 gence ceza yazıldı.

Esenyurt'ta otomobillerini yıkamak için dışarı çıkan 3 gence ceza yazıldı. Ceza yazılan gençlerden biri polise, "Bu seferlik ceza yazmasanız olur mu?" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlama nedeni ile denetim yapan polis ekipleri, maske takmayan 3 genç gördü. Gençlerin dışarı çıkma izinlerini kontrol eden ekipler, onlara neden dışarı olduklarını sordu. Gençlerden biri "Otomobili yıkadık" dedi. Polis ekipleri, kısıtlamaları ihlal eden 3 kişiye de ceza işlemi uyguladı. Maskesiz gençlerden birinin, polise "Bana bu seferlik ceza kesmesiniz olur mu?" demesi ise kameralara yansıdı.


- İstanbul
Esenyurt'ta otomobilini yıkamaya çıkan 3 gence ceza
Esenyurt'ta otomobilini yıkamaya çıkan 3 gence ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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