Esenyurt'ta otomobilini yıkamaya çıkan 3 gence ceza
31.01.2021 16:51 | Son Güncelleme: 31.01.2021 17:07
Esenyurt'ta otomobillerini yıkamak için dışarı çıkan 3 gence ceza yazıldı.
Esenyurt'ta otomobillerini yıkamak için dışarı çıkan 3 gence ceza yazıldı. Ceza yazılan gençlerden biri polise, "Bu seferlik ceza yazmasanız olur mu?" dedi.
- İstanbul
Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlama nedeni ile denetim yapan polis ekipleri, maske takmayan 3 genç gördü. Gençlerin dışarı çıkma izinlerini kontrol eden ekipler, onlara neden dışarı olduklarını sordu. Gençlerden biri "Otomobili yıkadık" dedi. Polis ekipleri, kısıtlamaları ihlal eden 3 kişiye de ceza işlemi uyguladı. Maskesiz gençlerden birinin, polise "Bana bu seferlik ceza kesmesiniz olur mu?" demesi ise kameralara yansıdı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı