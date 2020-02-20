Esenyurt'ta otomobilin iki kadına çarpma anı güvenlik kamerasında
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Esenyurt'ta otomobilin iki kadına çarpma anı güvenlik kamerasında

ESENYURT'ta bir otomobil yaya geçidinde karşıya geçmek isteyen iki kadına çarptı.

20.02.2020 22:04 | Son Güncelleme: 20.02.2020 22:05
Esenyurt'ta otomobilin iki kadına çarpma anı güvenlik kamerasında
ESENYURT'ta bir otomobil yaya geçidinde karşıya geçmek isteyen iki kadına çarptı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, saat 19.30 sıralarında 423 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 MB 1641 plakalı otomobil,  yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan, henüz ismi öğrenilemeyen iki kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan iki kadın yaralandı. Olayı gören vatandaşlar hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ekipler, otomobilin sürücüsünü gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

 KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDAKaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan kadınlara çarptığı görülüyor. Bir kadın çarpmanın etkisiyle kaldırıma savruluyor. Bu sırada kaldırımda bulunan bir kişi otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuluyor.

- İstanbul
Kaynak: DHA
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