Esenyurt'ta otomobilin çarptığı yaşlı çift yaralandı
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Esenyurt'ta otomobilin çarptığı yaşlı çift yaralandı

ESENYURT'ya yolda yürüdükleri sırada arkalarından gelen otomobilin çarptığı yaşlı çift yaralandı.

20.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:44
Esenyurt'ta otomobilin çarptığı yaşlı çift yaralandı
'ya yolda yürüdükleri sırada arkalarından gelen otomobilin çarptığı yaşlı çift yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Pazaryolu Caddesi 866. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımın olmadığı yolda yürüyen yaşlı çifti arkasından gelen 34 BGZ 005 plakalı otomobil çarptı. Yaşlı çift çarpmanın etkisiyle yere yığılarak yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaşlı çiftin durumunun iyi olduğu öğrenildi.Otomobilin sürücüsü ise, gözaltına alındı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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