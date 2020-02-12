Esenyurt'ta otomobilin çarptığı çift öldü

12.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:30

Esenyurt'ta otomobilin çarptığı karı koca hayatını kaybetti.

TEM bağlantı yolundan 26 PE 576 plakalı otomobiliyle Haramidere istikametine giden Cem Ç, karşıya geçmeye çalışan Ahmet ve eşi Belkizan Ört'e çarpmamak için manevra yaptı. Savrularak önce bariyerlere daha sonra ise karı kocaya çarpan otomobil, ardından Rafet U. yönetimindeki 34 UFN 24 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan çift, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ahmet ve Belkizan Ört, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.

Kaynak: AA