Esenyurt'ta otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan iki yaya otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
ESENYURT, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan iki yaya otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi Gazi Caddesi'nde ilerleyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen biri kadın iki kişiye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan iki kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobilin çarpması yer alıyor.