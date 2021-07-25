ESENYURT'TA OTOMOBİLE ÇARPTI; HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ ALIŞVERİŞ YAPIP GİTTİ

O anlar kameradaya yansıdı.

O anlar kameradaya yansıdı.

Haber-Kamera Veysel TİMDU İSTANBUL, (DHA)

ESENYURT'ta alkollü olduğu iddia edilen sürücü otomobiliyle park halindeki otomobile çarptı. Otomobilinden inen sürücü, hiçbir şey olmamış gibi tekel bayisinden alışveriş yaptıktan sonra otomobiline binerek gitti. Kaza anı ve sonrası güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen perşembe günü saat 03.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde bulunan bir caddede yaşandı. İddiaya göre, alkollü olduğu iddia edilen sürücü otomobiliyle, geri geri gelirken park halindeki otomobile çarptı. Kaza sonrası 2 araçta da hasar oluşurken, otomobilinden inen sürücü, hiçbir şey olmamış gibi tekel bayisinden alışveriş yapmaya gitti. Alışverişini yaptıktan sonra aracına binen sürücü, kayıplara karıştı. Yaşanan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

TEKELDEN ALKOL ALIYOR, ONDAN SONRA ÇIKIP GİDİYOR

Aracına çarpan sürücünün tekelden alkol aldıktan sonra kaçtığını söyleyen Erkan Çiçek, Kaza saat gece 02.00 - 03.00 sıralarında oluyor. Aracım orada park halindeydi. Geri vitese takıyor, geliyor benim aracıma vuruyor. 3-4 bin liralık masrafım var. Kendisi bana ulaşmadı. Plakalarını falan aldık. Kamera görüntüleri falan var. Alkollüydü, tekelden de alkollü içecek almış. Araca vuruyor, hemen kaçmıyor. Tekelden alkol alıyor, ondan sonra çıkıp gidiyor dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı