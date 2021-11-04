ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'TA OTOMOBİLDEN PARÇA HIRSIZLIĞI

Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta, 3 kişi camını kırarak içine girdikleri otomobilden, piyasa değeri 15 bin lira olan parça çaldı. Araçta 30 bin liralık hasar oluşurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen salı günü saat 07.30 sıralarında Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan oto galeride yaşandı. İddiaya göre, iş yerini açmaya gelen Orhan Özyıldırım, otomobillerinden birinin camının kırıldığını gördü. Aracını kontrol eden iş yeri sahibi, otomobilinin konsol kısmının kırılarak NBT ekran, konsol, konsol kolu, torpidonun ön kısmındaki parçaların çalındığını fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen Özyıldırım, otomobille gelen 3 kişiden birinin, otomobilinin camını kırdıktan sonra içeri girdiğini ve hırsızlık yaptığını gördü. Kayıtları alarak polis merkezine giden iş yeri sahibi şikayetçi oldu. Polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"30 BİN LİRALIK HASAR VERDİLER"

Yaşanan hırsızlık hakkında konuşan iş yeri sahibi Orhan Özyıldırım, "Saat 09.00'da dükkanımızı açtığımızda bu manzara ile karşılaştık. Aracımızın camının kırık olduğunu, ekranının, konsolunun söküldüğünü, darmaduman edildiğini gördük. Sabah saat 07.30'da hırsızlar siyah bir otomobille geldi. İçinde 3 kişi var. 2'si iniyor, biri gözetliyor. Çok rahat bir şekilde 3 dakikada aracın ekipmanlarını söküp, çalmışlar. Minimum yaklaşık 30 bin liralık bir hasar verdiler. Sökülen parçaları da yeniden bulmak uzun sürüyor. Araçtan NBT ekranlar, konsol, konsol kolu, torpidonun ön kısımlarını almışlar" dedi.