Esenyurt'ta otomobilden hırsızlık girişimi güvenlik kameralarına yansıdı
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Esenyurt'ta otomobilden hırsızlık girişimi güvenlik kameralarına yansıdı

24.02.2021 12:41 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:44
Esenyurt'ta otomobilden hırsızlık girişimi güvenlik kameralarına yansıdı

Esenyurt'ta bir otomobilden hırsızlık girişiminde bulunan zanlıların trafik polisine yakalandığı anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Esenyurt'ta bir otomobilden hırsızlık girişiminde bulunan zanlıların trafik polisine yakalandığı anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 1991. Sokak'ta, 4 zanlı, park halindeki bir otomobilin yanına başka bir otomobille yanaştı.

Zanlılardan biri park halindeki otomobilin camını kırarak hırsızlık yapmak istedi. Bu sokaktan geçen çekici aracındaki trafik polisi, zanlıları fark etti. Çekiciden inen trafik polisi, sokaktan geri geri giderek kaçmaya çalışan zanlılara uyarı atışı yaptı. Otomobilden hırsızlık girişiminde bulunan zanlı da yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Polis ekiplerinin zanlıların yakalanmasına ilişkin çalışmaları sürerken, olay anı da güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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