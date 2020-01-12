: Esenyurt'ta otomobilde çıkan yangın söndürüldü

12.01.2020 11:20 | Son Güncelleme: 12.01.2020 11:21

Esenyurt'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 862. Sokak'ta LPG'li olduğu belirtilen 34 MR 0507 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, otomobildeki yangını söndürdü.

Araç, yangın dolayısıyla kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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