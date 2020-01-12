Esenyurt'ta otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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Esenyurt'ta otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Esenyurt'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

12.01.2020 10:44 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:50
Esenyurt'ta otomobilde çıkan yangın söndürüldü

'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, 862. Sokak'ta LPG'li olduğu belirtilen 34 MR 0507 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, otomobildeki yangını söndürdü.

Araç, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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