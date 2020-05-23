ESENYURT'TA OTOMOBİLDE BIRAKILAN VE KORKUDAN AĞLAYAN ÇOCUKLARI POLİS SAKİNLEŞTİRDİ
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ESENYURT'TA OTOMOBİLDE BIRAKILAN VE KORKUDAN AĞLAYAN ÇOCUKLARI POLİS SAKİNLEŞTİRDİ

ESENYURT'ta çocuklarını otomobile bırakıp markete giren anne ve baba ortalığı birbirine kattı.

23.05.2020 14:58 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:03

ESENYURT'ta çocuklarını otomobile bırakıp markete giren anne ve baba ortalığı birbirine kattı. Otomobil içinde korkudan ağlayan çocukları esnaf ve polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Babaya 3 bin 180 TL ceza kesildi.

Olay, Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki bir marketin önünde meydana geldi. Eşi, erkek kardeşi ve 3 çocuğu ile beraber alışveriş yapmaya çıkan bir kişi, 3 çocuğunu otomobil içinde bırakarak markete girdi. Anne, babalarının gelmesini bekleyen çocuklar bir süre sonra tedirgin olup korkudan ağlamaya başladı. Çocukların otomobil içinde ağladığını gören bir kişi markete giderek otomobilin plakasını anons ettirdi ancak alışverişe giren anne ve baba geri dönmedi. Aradan bir saatin geçmesinin ardından olay yerine polis ekipleri çağırıldı. Polisler bir süre çocukları sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra marketten çocukların amcası çıktı ardından da baba ve anne otomobil başına geldi. Yasağa rağmen çocuklarını dışarı çıkaran babaya idari para cezası kesildi.

ESENYURT'TA OTOMOBİLDE BIRAKILAN VE KORKUDAN AĞLAYAN ÇOCUKLARI POLİS SAKİNLEŞTİRDİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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