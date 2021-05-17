ESENYURT'TA OTOMOBİL TABELAYA VE DİREĞE ÇARPIP BÖYLE TAKLA ATTI
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ESENYURT'TA OTOMOBİL TABELAYA VE DİREĞE ÇARPIP BÖYLE TAKLA ATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki benzinliğin tabela ve bayrak direğine çarpıp, takla attı.

ESENYURT'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki benzinliğin tabela ve bayrak direğine çarpıp, takla attı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15 Mayıs Cumartesi günü akşam saatlerinde Esenyurt - Hadımköy bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Kalın idaresindeki 34 JFG 65 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki benzinliğin tabelası ve bayrak direğine çarpıp, sonra da takla attı. Otomobilin sürücüsü Kalın, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kazı anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere otomobilin tabelaya çarptığı ve takla attığı anlar yansıdı.

ESENYURT'TA OTOMOBİL TABELAYA VE DİREĞE ÇARPIP BÖYLE TAKLA ATTI
ESENYURT'TA OTOMOBİL TABELAYA VE DİREĞE ÇARPIP BÖYLE TAKLA ATTI
ESENYURT'TA OTOMOBİL TABELAYA VE DİREĞE ÇARPIP BÖYLE TAKLA ATTI
ESENYURT'TA OTOMOBİL TABELAYA VE DİREĞE ÇARPIP BÖYLE TAKLA ATTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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