Esenyurt'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
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Esenyurt'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Esenyurt'ta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

05.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:16
Esenyurt'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

'ta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi Gazi Caddesi'nde seyreden İ.Ç'nin kullandığı 16 UBZ 55 plakalı otomobil ile E.I. idaresindeki 35 DC 4828 plakalı kamyonet çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile kamyonetteki 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
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