Esenyurt'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı
Esenyurt'ta otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
11.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:02
Esenyurt'ta otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu Caddesi'nde, Cem T'nin kullandığı 60 AE 092 plakalı kamyon ile Muhammed Ş. yönetimindeki 34 BDD 330 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Muhammed Ş. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA