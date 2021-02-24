ESENYURT'TA OTOMOBİL HIRSIZLARINI TRAFİK POLİSİ ATEŞ AÇARAK DURDURMAYA ÇALIŞTI
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ESENYURT'TA OTOMOBİL HIRSIZLARINI TRAFİK POLİSİ ATEŞ AÇARAK DURDURMAYA ÇALIŞTI

24.02.2021 12:50 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:55
ESENYURT'TA OTOMOBİL HIRSIZLARINI TRAFİK POLİSİ ATEŞ AÇARAK DURDURMAYA ÇALIŞTI

Film sahnelerini aratmayan anlar kameralara yansıdı.

-Film sahnelerini aratmayan anlar kameralara yansıdı.

-1'i kadın dört hırsız, çaldıkları otomobili bırakarak böyle kaçtı.

Ersan SAN/ - ESENYURT'ta otomobil çalan hırsızların önü, trafik polisleri tarafından kesildi. Polise silah çeken şüpheliler otomobilden çıkıp, yaya olarak kaçarken, polisin ateş açarak hırsızları durdurmaya çalıştığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dört şüpheli sabah saatlerinde Beylikdüzü'nde 

birden fazla otomobilden hırsızlık yaptı. Şüpheliler bunula yetinmeyip buradan bir otomobili de çaldı.  Şüpheliler, çaldıkları otomobille Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'ne geldi. Burada park halindeki lüks otomobilin yanına yaklaşan hırsızlar, aracın ön panelini sökerken bu sırada yoldan geçen trafik polisleri tarafından fark edildiler. Trafik polisleri çekiciyle hırsızların kaçış güzergahını kapattı. Çekiciden inen polis, hırsızlara doğru yöneldiği sırada şüpheliler panikle çaldıkları araca bindi. Şüphelilerden birinin kaçarken polise silah çektiği öğrenilirken, poliste şüphelileri durdurmak için ateş açtı. Biri kadın dört hırsız çalıntı otomobilden inerek yaya olarak kaçtı. Film sahnelerini aratmayan o anlar, caddede buluna güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri şüphelilerin çaldığı otomobil ile ön panelini sökmeye çalıştıkları lüks otomobilde inceleme yaptı. Ekipler, azılı hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü: ------------------Olay anları-Polisin ateş açması-Şüphelilerin kaçması-Olay yeri-Ekiplerden görüntü-Röportaj

-Genel ve detaylar


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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