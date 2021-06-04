ESENYURT'TA OTOMOBİL GALERİLERİNDE RUHSATSIZ SİLAH TİCARETİ YAPAN 4 KİŞİ YAKALANDI
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ESENYURT'TA OTOMOBİL GALERİLERİNDE RUHSATSIZ SİLAH TİCARETİ YAPAN 4 KİŞİ YAKALANDI

ESENYURT'TA OTOMOBİL GALERİLERİNDE RUHSATSIZ SİLAH TİCARETİ YAPAN 4 KİŞİ YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta, 4 farklı otomobil galerisinde ruhsatsız silah ticareti yapan aynı aileden 4 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

ESENYURT'ta, 4 farklı otomobil galerisinde ruhsatsız silah ticareti yapan aynı aileden 4 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 7 adet ruhsat tabanca ve 145 adet fişek ele geçirildi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 4 farklı otomobil galerisinde ruhsatsız silah ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Gelen bilgileri değerlendiren polis ekipleri, adresleri takibe yapıldı. Yapılan takiplerde, şüphelilerin otomobil galerisi içinde gelen kişilere ruhsatsız tabanca sattığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, 4 farklı otomobil galerisine geçen hafta operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda aynı aileden 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Otomobil galerilerinde yapılan araştırmalarda 7 adet ruhsatsız tabanca ile 145 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-Yakalanan tabancalardan galeri görüntüsü

-Şüphelilerin polis merkezinden çıkarılışı


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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