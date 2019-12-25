Esenyurt'ta otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
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Esenyurt'ta otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Esenyurt Hadımköy-TEM bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobilde iki kişi yaralandı.

25.12.2019 23:15 | Son Güncelleme: 25.12.2019 23:16
Esenyurt'ta otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Hadımköy-TEM bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobilde iki kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde 21.00 sıralarında Esenyurt, Hadımköy-TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hadımköy istikametine giden 34 PT 2814 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralanırken, kazayı görün diğer sürücüler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde dubalarla önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Ambulansa alınan yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle oluşan trafik ise aracın kaldırılmasıyla birlikte normale döndü.

(İHA)

Kaynak: İHA

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: Esenyurt'ta otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
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