Esenyurt'ta otomobil avize dükkanına girdi - Haberler
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Esenyurt'ta otomobil avize dükkanına girdi

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil avize dükkanına girdi.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil avize dükkanına girdi.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde D-100 Karayolu'nda Edirne istikametinde ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan otomobil, yol kenarındaki avize dükkanına girdi. Kazada iş yerinde ve araçta hasar oluştu.

Öte yandan, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde avize dükkanına girerek durabilen otomobildeki 4 kişinin olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.

Esenyurt'ta otomobil avize dükkanına girdi

Esenyurt'ta otomobil avize dükkanına girdi

Esenyurt'ta otomobil avize dükkanına girdi

Esenyurt'ta otomobil avize dükkanına girdi
AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Esenyurt'ta otomobil avize dükkanına girdi - Haberler
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