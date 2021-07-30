ESENYURT'TA OTOMOBİL YANDI; TEM ALEVDEN BARİYER NEDENİYLE KAPANDI

TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde otomobilde alev alev yandı.

TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde otomobilde alev alev yandı. Alevler TEM Otoyolu'nu bariyer gibi kapatınca ulaşım durdu. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Ankara istikametinde giden 34 DIJ 113 plakalı otomobilin motor kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler yolu kapatınca, otoyol ulaşıma kapandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı