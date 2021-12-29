Esenyurt'ta oto hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esenyurt'ta oto hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta çaldıkları panelvanı, üzerine sprey boyayla "İşte böyle çalarız" yazdıktan sonra terk ettikleri öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta çaldıkları panelvanı, üzerine sprey boyayla "İşte böyle çalarız" yazdıktan sonra terk ettikleri öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 24-25 Aralık'ta Esenyurt ilçesinde yaşanan araç hırsızlıkları üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda U.K, T.Ş ve E.D.D'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler, çaldıkları panelvanı, bir süre kullandıktan sonra üzerine sprey boyayla "İşte böyle çalarız" yazıp terk etmeleriyle sosyal medyada gündem olmuştu.

Hırsızlık şüphelilerinin, çaldıkları araçların parçalarını "bit pazarı" olarak bilinen yerde satmaya çalıştıkları öğrenildi.

Gözaltındaki 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Esenyurt'ta oto hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

Esenyurt'ta oto hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

Esenyurt'ta oto hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı

Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı

 Sarallar'a 'Tırpan' darbesi! Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı

Sarallar'a "Tırpan" darbesi! Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı

 Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan yeni yıl öncesi kredi ve burs müjdesi

Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan yeni yıl öncesi kredi ve burs müjdesi

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title