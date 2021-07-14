Esenyurt'ta oto döşeme dükkanında çıkan yangın söndürüldü
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Esenyurt'ta oto döşeme dükkanında çıkan yangın söndürüldü

Esenyurt'ta oto döşeme dükkanında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta bir oto döşeme dükkanında çıkan yangın hasara neden oldu.

Esenyurt'ta bir oto döşeme dükkanında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Talatpaşa Mahallesi'ndeki bir oto döşeme dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken iş yerinde hasar oluştu.

Esenyurt'ta oto döşeme dükkanında çıkan yangın söndürüldü
Esenyurt'ta oto döşeme dükkanında çıkan yangın söndürüldü
Esenyurt'ta oto döşeme dükkanında çıkan yangın söndürüldü
Esenyurt'ta oto döşeme dükkanında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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