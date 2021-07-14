Esenyurt'ta oto döşeme dükkanında çıkan yangın söndürüldü

Esenyurt'ta bir oto döşeme dükkanında çıkan yangın hasara neden oldu.

Esenyurt'ta bir oto döşeme dükkanında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Talatpaşa Mahallesi'ndeki bir oto döşeme dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız