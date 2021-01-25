Son dakika: Esenyurt'ta otelin balkonundan düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Esenyurt'ta otelin balkonundan düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti (2)

25.01.2021 10:55 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:04

Son dakika haberine göre Esenyurt'ta otelin sekizinci katından düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta otelin sekizinci katından düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda 11 katlı otelin sekizinci katındaki odada bulunan Zerda Ç, henüz bilinmeyen nedenle balkondan yola düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Zerda Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olay sırasında otelde Zerda Ç'nin yanında bulunduğu iddia edilen 4 kişiyi, ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri, Zerda Ç'nin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği otel ve çevresinde çalışma yürüttü.

Zerda Ç'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ambulans ile Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Son dakika: Esenyurt'ta otelin balkonundan düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti (2)
Son dakika: Esenyurt'ta otelin balkonundan düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti (2)
Son dakika: Esenyurt'ta otelin balkonundan düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti (2)
Son dakika: Esenyurt'ta otelin balkonundan düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Enis Berberoğlu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı
Spor Serdar Aziz Gökhan Gönül Abdullah Avcı Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler İtfaiye Esenyurt Gaziantep Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Esenyurt'ta otelin balkonundan düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 11:04:19. #1.15#
title