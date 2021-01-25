Esenyurt'ta otelin balkonundan düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti
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Esenyurt'ta otelin balkonundan düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti

25.01.2021 09:09 | Son Güncelleme: 25.01.2021 09:14

Esenyurt'ta otelin sekizinci katından düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta otelin sekizinci katından düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda 11 katlı otelin sekizinci katındaki odada bulunan Z.C, henüz bilinmeyen nedenle balkondan yola düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Z.C'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olay sırasında otelde Z.C'nin yanında bulunduğu iddia edilen 4 kişiyi, ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Esenyurt'ta otelin balkonundan düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Esenyurt'ta otelin balkonundan düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Esenyurt'ta otelin balkonundan düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Esenyurt'ta otelin balkonundan düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın

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