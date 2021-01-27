Esenyurt'ta otelin 8. katından düşerek hayatını kaybeden Zerda Çurka Kars'ta defnedildi
İstanbul Esenyurt'taki bir otelin sekizinci katından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Zerda Çurka'nın cenazesi, memleketi Kars'ta toprağa verildi.
İstanbul Esenyurt'taki bir otelin sekizinci katından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Zerda Çurka'nın cenazesi, memleketi Kars'ta toprağa verildi.
İnönü Mahallesi'nin Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan bir otelin 8. katından 25 Ocak'ta düşerek hayatını kaybeden Çurka'nın cenazesi, İstanbul'daki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Kars'a getirildi.
Digor Yolu TOKİ Kuba Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çurka'nın cenazesi, Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan