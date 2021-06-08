Esenyurt'ta otelde şüpheli ölüm
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Esenyurt'ta otelde şüpheli ölüm

Esenyurt'ta otelde şüpheli ölüm
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta bir otelde Mazhar A. isimli adam 3'üncü kattaki otel odasının penceresinden aşağıya düşerek hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta bir otelde Mazhar A. isimli adam 3'üncü kattaki otel odasının penceresinden aşağıya düşerek hayatını kaybetti. Konunun cinayet mi yoksa intihar mı olduğu belirlenemezken, polis ekipleri olaydan kısa bir süre önce telaşlı bir şekilde odadan çıkan şüpheli adamın peşine düştü.

Olay, dün 11.00 sıralarında Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otelde yaşayan Mazhar A. isimli şahıs 3'üncü katta kaldığı odasının penceresinden aşağı düştü. Ses üzerine dışarıya çıkan vatandaşlar yerde hareketsiz bir adamın yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Mazhar A.'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

OTEL ODASINDAKİ ESRARENGİZ KİŞİ

Olay sonrası inceleme başlatan polis ekipleri, olaydan hemen önce telaşlı şekilde Mazhar A.'nın odasından çıkan bir kişinin peşine düştü. Hayatını kaybeden Mazhar A.'nın cenazesi adlı tıp kurumuna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

(Erdal Can İçelli/İHA)

Esenyurt'ta otelde şüpheli ölüm
Esenyurt'ta otelde şüpheli ölüm

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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