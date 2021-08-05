Son dakika haberi! Esenyurt'ta operasyonda 5 milyon 650 bin sahte dolar ele geçirildi
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Son dakika haberi! Esenyurt'ta operasyonda 5 milyon 650 bin sahte dolar ele geçirildi

Son dakika haberi! Esenyurt'ta operasyonda 5 milyon 650 bin sahte dolar ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Ali Çağlar TINBEK/ ESENYURT'ta lüks bir rezidansta sahte para basarak piyasaya sürdüğü tespit edilen şüpheliye operasyon düzenlendi.

Ali Çağlar TINBEK/ ESENYURT'ta lüks bir rezidansta sahte para basarak piyasaya sürdüğü tespit edilen şüpheliye operasyon düzenlendi.  Operasyonda tamamlanmış ve basımı devam eden toplam 5 milyon 650 bin sahte dolar ele geçirilirken, gözaltına alınan R.Ş isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 ayrı suçtan arama kaydı ile hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ş., isimli şüphelinin Esenyurt'ta sahte para bastığı ihbarını aldı. Ekipler, şüpheliyi iki yıl süreyle takibe aldı. Polis ekipleri geçen salı şüphelinin Esenyurt'ta kaldığı lüks rezidansa operasyon düzenledi. R.Ş., gözaltına alınırken, dairede yapılan aramalarda basım aşamasında olan toplam 51 bin adet sahte 100 dolar,basımı tamamlanmış toplam 5 bin 500 adet sahte dolar, basım aşamasında 360 bin adet her sayfada "Benjamin Franklin" ve 100 ibaresi bulunan sahte dolar ile para yapımında kullanılan baskı makinası ve malzemeleri ele geçirildi.

SAHTE KİMLİKLE SAKLANMIŞ

R.Ş.'nin saklanmak için farklı kimlikler kullandığı ve farklı kişiler adına düzenlenmiş kira sözleşmeleri ile Esenyurt'ta lüks sitelerde saklandığı ortaya çıktı. R.Ş. polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Baskında ele geçirilen sahte dolar ve baskı malzemeleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.

Son dakika haberi! Esenyurt'ta operasyonda 5 milyon 650 bin sahte dolar ele geçirildi
Son dakika haberi! Esenyurt'ta operasyonda 5 milyon 650 bin sahte dolar ele geçirildi
Son dakika haberi! Esenyurt'ta operasyonda 5 milyon 650 bin sahte dolar ele geçirildi
Son dakika haberi! Esenyurt'ta operasyonda 5 milyon 650 bin sahte dolar ele geçirildi
Son dakika haberi! Esenyurt'ta operasyonda 5 milyon 650 bin sahte dolar ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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