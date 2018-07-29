Omuz Atma Tartışması Yüzünden 18 Yaşındaki Genci 5 Kişi Dövdü

Omuz Atma Tartışması Yüzünden 18 Yaşındaki Genci 5 Kişi Dövdü

İstanbul Esenyurt'ta omuz atma tartışması yüzünden 18 yaşındaki bir genci 5 kişi feci şekilde dövdü.

Esenyurt'ta omuz atma tartışması sonrası 18 yaşındaki bir genç feci şekilde dövüldü. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

SOKAK ORTASINDA SALDIRDILAR

Olay dün akşam saatlerinde Esenyurt Merkez mahallesinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Sait Arslan ile bir grup arasında omuz atma tartışması yaşandı. Tartışma sonrası gruptaki 5 kişi Arslan'a saldırdı. Sokak ortasında dakikalarca darp edilen Arslan'ı vatandaşlar kurtardı. Ancak bir süre sonra grup tekrar Arslan'a saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler ve şişlikler oluşan Arslan, Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya karışan saldırganlar ise kaçtı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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YORUMLAR (8)

  • MERSİN :
    Gerçek adalet istiyoruz bunlar derhal yakalanıp içeriye atacaksınki bir daha pislik yapmaya cesaret etmek zorunda kalmazlar cezaevinde aç susuz bırakacaksın
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  • ZZ EBANİ:
    Niye Nişantaşı değil de Esenyurt. Niye Nişantaşında daireler 1.500.000 de Esenyurt da 150.000. İşte biz buna karşıyız. Bilmemeye karşı olmadığımız gibi öğrenmemeye karşıyız. Medeniyeti öğrenmemeye karşıyız..
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