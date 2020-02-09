ESENYURT'TA ÖLEN GENÇTE UYUŞTURUCU İDDİASI

09.02.2020 14:23 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:23

ESENYURT'ta bir AVM'nin önünde fenalaşan gence sağlık ekipleri 25 dakika boyunca kalp masajı uyguladı. Yakındaki bir hastaneye kaldırılan genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, önceki gün saat 11.00 sıralarında, Esenyurt Meydanı'nda bulunan bir AVM'nin önünde meydana geldi. AVM'nin güvenlik görevlilileri, yerde yatan birini görerek durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 39 yaşındaki İsmail D.'ye 25 dakika boyunca kalp masajı uyguladı. Ardından ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan İsmail D., yapılan tüm müdhalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Uyuşturucu komasına girdiği iddia edilen İsmail D'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü: ------------------Yerde yatan genç-Güvenlikçilerin yerde yatan kişinin başında durması-Sağlık ekiplerinin kalp masajı-Genci ambulansa almaları-Mahalleli ile röp.

Kaynak: DHA