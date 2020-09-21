Son dakika haberleri! Esenyurt'ta okul çevresinde polis tedbiri
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Son dakika haberleri! Esenyurt'ta okul çevresinde polis tedbiri

Gelen son dakika haberine göre Esenyurt'ta okul çevresinde polis tedbiri Polis, aileleri ve çocuklarını maske mesafe konusunda uyardı Korona virüs salgını tedbirlerinde okulların açıldığı ilk günde okul çevresinde polis ekipleri tarafından tedbir alındı.

21.09.2020 09:42 | Son Güncelleme: 21.09.2020 09:59

Esenyurt'ta okul çevresinde polis tedbiri

Polis, aileleri ve çocuklarını maske mesafe konusunda uyardı

İSTANBUL - Korona virüs salgını tedbirlerinde okulların açıldığı ilk günde okul çevresinde polis ekipleri tarafından tedbir alındı. Alınan tedbirler kapsamında polis ekipleri çocuklara ve ailelere maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

Korona virüs salgını gölgesinde açılan okulların ilk gününde anne ve babalar çocuklarını okula getirdi. İstanbul'un en kalabalık nüfuslu ilçesi Esenyurt'ta da eğitim öğretim döneminin ilk gününde polis ekipleri tedbir aldı. Okul çevresinde trafik ve çocuk büro amirliğine bağlı ekipler ailelere ve çocuklara maske ve mesafe uyarılarında bulundu. Çocuklar ve aileleri ateşleri ölçülere içeri alındı. Okulların açıldığı ilk günde kendilerine mikrofon uzatılan çocuklar salgın tedbirlerine uyacaklarını ifade etti.

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Son dakika haberleri! Esenyurt'ta okul çevresinde polis tedbiri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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