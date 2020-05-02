Esenyurt'ta öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın söndürüldü
02.05.2020 15:42 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:42
Esenyurt'ta kız öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
Esenyurt'ta kız öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan kız öğrenci yurdunun çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın hasara neden oldu.
Yurtta kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA