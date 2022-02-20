ESENYURT'TA NÜFUS İŞLEMLERİ İÇİN MOBİL TIR HİZMET VERMEYE BAŞLADI - Haberler
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ESENYURT'TA NÜFUS İŞLEMLERİ İÇİN MOBİL TIR HİZMET VERMEYE BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ESENYURT'TA NÜFUS İŞLEMLERİ İÇİN MOBİL TIR HİZMET VERMEYE BAŞLADI

NÜFUS ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün mobil TIR'ı, Esenyurt Meydanı'nda hizmet vermeye başladı.

–NÜFUS ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün mobil TIR'ı, Esenyurt Meydanı'nda hizmet vermeye başladı. Nüfus müdürlüklerindeki tüm işlerin yapıldığı TIR'a ilgi yoğun oldu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün, adres ve kimlik değişikliği, pasaport, nüfus cüzdanı ve ehliyet gibi tüm işlemlerin yapıldığı mobil TIR'ı Esenyurt Meydanı'nda hizmet vermeye başladı. Hafta sonu da hizmet verecek TIR'a ilgi yoğun oldu. Çeşitli sebeplerle nüfus işlemlerini yapamayanlarTIR içinde kurulan masalarda hizmet alıyor. Ayrıca TIR'ın dış tarafında da iki tane nüfusmatik cihazıyla işlemlerini kolaylıkla yapabiliyor.

Esenyurt İlçe Nüfus Müdürü Mesut Demirtaş, "Sayın bakanımızın talimatıyla mobil nüfus hizmetleri TIR'ı burada çarşamba gününden itibaren hizmet vermeye başladı. Burada nüfus müdürlüklerinde yapılan tüm hizmetler veriliyor. TIR içinde işlem masalarımız var ayrıca 2 tane de nüfusmatik cihazımız var. Şu an vatandaşlarımızın memnuniyeti üst düzeyde. 5 gündür hafta sonu da dahil olmak üzere hizmet veriyoruz. Tahmini 700 vatandaşımıza hizmet verdik. Mobil TIR ilk defa ilçemizde hizmet veriyor." diye konuştu. Mobil TIR'daki hizmetlerden yararlanan Ali Değirmen ise, "Son derece memnunum, çok güzel bir fikir. Çünkü insanların işi oluyor, fırsat bulamıyor" dedi.

Görüntü dökümü

TIR'dan genel görüntü

TIR'da yapılan işlemler

TIR önündeki sıra

İlçe Nüfus Müdürü Mesut Demirtaş röportaj

Vatandaş röportajları


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Pasaport, Esenyurt, Hisarcık, Ehliyet, Güncel, Haberler

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