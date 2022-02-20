ESENYURT'TA NÜFUS İŞLEMLERİ İÇİN MOBİL TIR HİZMET VERMEYE BAŞLADI

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün, adres ve kimlik değişikliği, pasaport, nüfus cüzdanı ve ehliyet gibi tüm işlemlerin yapıldığı mobil TIR'ı Esenyurt Meydanı'nda hizmet vermeye başladı. Hafta sonu da hizmet verecek TIR'a ilgi yoğun oldu. Çeşitli sebeplerle nüfus işlemlerini yapamayanlarTIR içinde kurulan masalarda hizmet alıyor. Ayrıca TIR'ın dış tarafında da iki tane nüfusmatik cihazıyla işlemlerini kolaylıkla yapabiliyor.

Görüntü dökümü

Vatandaş röportajları

Demirören Haber Ajansı - Güncel