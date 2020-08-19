ESENYURT'TA NİŞAN ATMA KAVGASI 2 YARALI -1
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ESENYURT'TA NİŞAN ATMA KAVGASI 2 YARALI -1

Esenyurt'ta iki aile arasında nişan atma sebebiyle kavga çıktı.

19.08.2020 00:00 | Son Güncelleme: 19.08.2020 00:06

Esenyurt'ta iki aile arasında nişan atma sebebiyle kavga çıktı. Kavgada 1'i kadın 2 kişi silahla yaralanırken 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Battalgazi Mahallesi Ferah Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki aile arasında nişan atma sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Henüz kimliği öğrenilemeyen şüpheli belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Suriye uyruklu Halis Name ve Hanadı Deırı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekipler kavgaya karışan 1 kişiyi gözaltına aldı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay hakkında çalışma başlattı.

ESENYURT'TA NİŞAN ATMA KAVGASI 2 YARALI -1

Kaynak: DHA

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