Esenyurt'ta Nijeryalı uyuşturucu çetesine baskın
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Esenyurt'ta Nijeryalı uyuşturucu çetesine baskın

17.03.2021 12:23 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:15

Esenyurt'ta Nijeryalı uyuşturucu çetesine baskın Bavul içinde 16,5 kilo bonzai ele geçirildi Esenyurt'ta Nijerya uyruklu oldukları öğrenilen uyuşturucu çetesinin evine baskın düzenlendi.

Esenyurt'ta Nijeryalı uyuşturucu çetesine baskın

Bavul içinde 16,5 kilo bonzai ele geçirildi

İSTANBUL - Esenyurt'ta Nijerya uyruklu oldukları öğrenilen uyuşturucu çetesinin evine baskın düzenlendi. Yapılan baskında bavulların içinde değeri yaklaşık yarım milyon lira olan 16 kilogram bonzai yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 5 yabancı uyruklu şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Narkotik ekipleri, Namık Kemal Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu kişilerin gece saatlerinde uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde Nijerya uyruklu zanlıları takibe alan ekipler iki farklı adres tespit etti. Polis ekipleri eşzamanlı olarak 2 adrese operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda, bir bazanın altına saklanmış halde bulunan bavulun içinde yaklaşık değeri 500 bin lira olan 16 kilo 500 gram ağırlığında bonzai ele geçirildi.

5 kişi gözaltına alındı

Yapılan operasyon sonucunda 1'i kadın olmak üzere 5 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

Esenyurt'ta Nijeryalı uyuşturucu çetesine baskın
Esenyurt'ta Nijeryalı uyuşturucu çetesine baskın
Esenyurt'ta Nijeryalı uyuşturucu çetesine baskın
Esenyurt'ta Nijeryalı uyuşturucu çetesine baskın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ

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